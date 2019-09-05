В Вятских Полянах пропала 18-летняя девушка

СЕГОДНЯ 09:47 2019-09-05T09:47:31+03:00

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Активисты поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили о новой пропавшей. Наталью Антакову в последний раз видели 1 сентября в 18.30 в Вятских Полянах. С тех пор неизвестно, где находится 18-летняя девушка.

Приметы Натальи: рост 162 см, худощавое телосложение, черные волосы, карие глаза. Девушка была одета в черное вельветовое полупальто, черные джинсы, удлиненную серую толстовку, темные кроссовки с салатовой вставкой. С собой она взяла коричневую сумку.

Если вы знаете, где может находиться пропавшая, просьба сообщить об этом по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU