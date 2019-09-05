2019-09-05T09:47:31+03:00
Общество

В Вятских Полянах пропала 18-летняя девушка

Волонтеры приступили к поискам пропавшей
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
В последний раз девушку видели 1 сентября. Фото: vk.com/lizaalert_kirovВ последний раз девушку видели 1 сентября. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
Изменить размер текста:

Активисты поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили о новой пропавшей. Наталью Антакову в последний раз видели 1 сентября в 18.30 в Вятских Полянах. С тех пор неизвестно, где находится 18-летняя девушка.

Приметы Натальи: рост 162 см, худощавое телосложение, черные волосы, карие глаза. Девушка была одета в черное вельветовое полупальто, черные джинсы, удлиненную серую толстовку, темные кроссовки с салатовой вставкой. С собой она взяла коричневую сумку.

Если вы знаете, где может находиться пропавшая, просьба сообщить об этом по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Михаил Расходников представит кировчанам свою новую картину
Кировчан просят помочь жителям, попавшим в трудную жизненную ситуацию
Жители Кировской области стали чаще ездить на поездах
Жительницу Верхнекамского района изнасиловали, задушили и оставили в горящем доме
Кировчане смогут бесплатно привиться от гриппа в мобильных центрах
В Кирове на месяц перекроют движение по четырем участкам дорог
В кировских вузах получают образование 530 иностранных студентов
В Кировской области объем отгруженных товаров обрабатывающих производств вырос на 9,8 млрд рублей за 2019 год
Жители Кирово-Чепецка сообщили о массовой гибели птиц
В Кирове на семи перекрестках нарисуют «вафельницы»
Северные сети Кировэнерго отремонтировали более 1200 километров воздушных линий электропередачи
В Кирове после ремонта дороги восстановили маршрут № 16
Кировчан просят помочь найти сбежавших подростков
Жителя Кирово-Чепецка отправили в тюрьму на 2,5 года за хищение денег владельцев гаражей
ФАС: уменьшить число нарушений антимонопольного законодательства в Кировской области поможет совместная работа
Водителей предупреждают о сезонной миграции лосей
В Кокуй и Леваши продлили маршрут автобуса № 52
«УРАЛХИМ» поздравил школьников Кирово-Чепецка с Днем знаний
Совершил убийство в Якутии: в Кировской области разыскивают опасного преступника
«Комсомолка» в Кирове вновь стала первой в рейтинге liveinternet.ru
«Несколько часов провел в болоте»: сотрудники УФСИН спасли тонущего мужчину
В Кирове возложили цветы в память о погибших во Вторую мировую войну
Празднование дня рождения микрорайона Чистые пруды прошло при участии «Ростелекома»