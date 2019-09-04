Кировчан просят помочь жителям, попавшим в трудную жизненную ситуацию

СЕГОДНЯ 17:59 2019-09-04T18:10:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Кировчанам предлагают поучаствовать в акции «Рука помощи». Ее проводит центр местной активности микрорайона КМДК. Неравнодушным жителям предлагают принести одежду игрушки и предметы быта для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- В акции уже приняли участие более 30 человек, - сообщили в Первомайском теруправлении. - Адресную помощь - одежду, игрушки и мебель получили 20 жителей микрорайона, три многодетные семьи.

Центр местной активности расположен по адресу улица Лесозаводская,10. Акция продлится до конца сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU