Кировчан просят помочь жителям, попавшим в трудную жизненную ситуацию
Горожане могут принести одежду и предметы быта
Акция продлится до конца сентября. Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:
Кировчанам предлагают поучаствовать в акции «Рука помощи». Ее проводит центр местной активности микрорайона КМДК. Неравнодушным жителям предлагают принести одежду игрушки и предметы быта для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
- В акции уже приняли участие более 30 человек, - сообщили в Первомайском теруправлении. - Адресную помощь - одежду, игрушки и мебель получили 20 жителей микрорайона, три многодетные семьи.
Центр местной активности расположен по адресу улица Лесозаводская,10. Акция продлится до конца сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU