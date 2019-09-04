Жители Кировской области стали чаще ездить на поездах

СЕГОДНЯ 16:59 2019-09-04T17:01:15+03:00

С января по август в границах региона перевезли более трех миллионов пассажиров

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Перевозки пассажиров в Кировской области выросли на 2% по сравнению с предыдущим годом. Так, с января по август 2019 года в границах региона перевезли более трех миллионов пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Кировского региона ГЖД.

Из них пассажирами поездов дальнего следования стали 862 тысячи человек. На электричках ездили 2,2 млн человек.

Кроме того, на 3,3% в 2019 году вырос и пассажирооборот. В августе со станций в Кировской области направились в поездки 508 тысяч пассажиров. Из них 150 тысяч человек - на поездах дальнего следования, на электричках – 358 тысяч пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU