Жительницу Верхнекамского района изнасиловали, задушили и оставили в горящем доме

СЕГОДНЯ 15:38 2019-09-04T15:38:09+03:00

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В Верхнекамском районе спасатели во время пожара в нежилом доме нашли труп женщины. Криминалисты обнаружили на теле следы удушения и изнасилования.

- На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и сотрудники полиции, - сообщили в СУ СКР по Кировской области. - Незамедлительно начатая работа принесла положительные результаты.

Под подозрение попал 31-летний местный житель. Его задержали. Мужчине выдвинули обвинения сразу по двум статьям - убийство, сопряженное с изнасилованием, с целью скрыть другое преступление и изнасилование.

ИСТОЧНИК KP.RU