2019-09-04T15:38:09+03:00
Происшествия

Жительницу Верхнекамского района изнасиловали, задушили и оставили в горящем доме

Инцидент произошел 17 августа
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Тело нашли спасатели, когда тушили нежилой дом. Фото: архив «КП»Тело нашли спасатели, когда тушили нежилой дом. Фото: архив «КП»
Изменить размер текста:

В Верхнекамском районе спасатели во время пожара в нежилом доме нашли труп женщины. Криминалисты обнаружили на теле следы удушения и изнасилования.

- На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и сотрудники полиции, - сообщили в СУ СКР по Кировской области. - Незамедлительно начатая работа принесла положительные результаты.

Под подозрение попал 31-летний местный житель. Его задержали. Мужчине выдвинули обвинения сразу по двум статьям - убийство, сопряженное с изнасилованием, с целью скрыть другое преступление и изнасилование.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кировчан просят помочь жителям, попавшим в трудную жизненную ситуацию
Жители Кировской области стали чаще ездить на поездах
Кировчане смогут бесплатно привиться от гриппа в мобильных центрах
В Кирове на месяц перекроют движение по четырем участкам дорог
В кировских вузах получают образование 530 иностранных студентов
В Кировской области объем отгруженных товаров обрабатывающих производств вырос на 9,8 млрд рублей за 2019 год
Жители Кирово-Чепецка сообщили о массовой гибели птиц
В Кирове на семи перекрестках нарисуют «вафельницы»
Северные сети Кировэнерго отремонтировали более 1200 километров воздушных линий электропередачи
В Кирове после ремонта дороги восстановили маршрут № 16
Кировчан просят помочь найти сбежавших подростков
Жителя Кирово-Чепецка отправили в тюрьму на 2,5 года за хищение денег владельцев гаражей
ФАС: уменьшить число нарушений антимонопольного законодательства в Кировской области поможет совместная работа
Водителей предупреждают о сезонной миграции лосей
В Кокуй и Леваши продлили маршрут автобуса № 52
«УРАЛХИМ» поздравил школьников Кирово-Чепецка с Днем знаний
Совершил убийство в Якутии: в Кировской области разыскивают опасного преступника
«Комсомолка» в Кирове вновь стала первой в рейтинге liveinternet.ru
«Несколько часов провел в болоте»: сотрудники УФСИН спасли тонущего мужчину
В Кирове возложили цветы в память о погибших во Вторую мировую войну
Празднование дня рождения микрорайона Чистые пруды прошло при участии «Ростелекома»