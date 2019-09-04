Жительницу Верхнекамского района изнасиловали, задушили и оставили в горящем доме
Инцидент произошел 17 августа
Тело нашли спасатели, когда тушили нежилой дом. Фото: архив «КП»
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В Верхнекамском районе спасатели во время пожара в нежилом доме нашли труп женщины. Криминалисты обнаружили на теле следы удушения и изнасилования.
- На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и сотрудники полиции, - сообщили в СУ СКР по Кировской области. - Незамедлительно начатая работа принесла положительные результаты.
Под подозрение попал 31-летний местный житель. Его задержали. Мужчине выдвинули обвинения сразу по двум статьям - убийство, сопряженное с изнасилованием, с целью скрыть другое преступление и изнасилование.
ИСТОЧНИК KP.RU