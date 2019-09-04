2019-09-04T14:15:18+03:00
Здоровье

Кировчане смогут бесплатно привиться от гриппа в мобильных центрах

Их разместят вблизи торговых центров и местах массового скопления людей
Евгений ДЕМИХОВ
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Прививки поставят всем желающим, если у обратившихся не будет противопоказаний. Фото: Министерство здравоохранения Кировской областиПрививки поставят всем желающим, если у обратившихся не будет противопоказаний. Фото: Министерство здравоохранения Кировской области
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Восемь дней продлится акция, благодаря которой кировчане смогут получить бесплатную вакцину от гриппа. Для этого нужно будет обратиться в любой из санитарных автомобилей, которые будут стоять на Театральной площади, площади у филармонии, а также вблизи торговых центров на улице Лепсе, 54, и Ленина, 205. Мобильные бригады будут находиться там с 4 по 6 сентября и с 9 по 13 сентября.

- Время работы - с 08.00 до 16.00 часов, - сообщают в Министерстве здравоохранения Кировской области. - Акция «Бесплатная прививка от гриппа» проводится Кировским клинико-диагностическим центром.

Перед прививкой каждого обратившегося осмотрит врач, который определит, есть ли противопоказания. Для того, чтобы получить прививку необходимо принести с собой паспорт и полис ОМС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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