В Кирове на месяц перекроют движение по четырем участкам дорог
Ограничение связано с прокладкой газопровода
Движение будет прекращено до 15 октябряФото: Сергей ШИСТАРЕВ
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Водителей предупреждают о том, что в Кирове с 15 сентября по 15 октября будут перекрыты четыре участка дорог. Такие меры связаны с прокладкой газопровода. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Движение будет прекращено в районе дома № 12 по улице МОПРа, на улице Орловской в районе дома № 12-б, по улице Московской в районе домов № 1 и № 2.
Кроме того, до 2 октября будет ограничено движение по улице Терновой в селе Бахта. Там также пройдут работы по прокладке газопровода.
ИСТОЧНИК KP.RU