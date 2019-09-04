В Кирове на месяц перекроют движение по четырем участкам дорог

СЕГОДНЯ 13:46 2019-09-04T13:59:42+03:00

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Водителей предупреждают о том, что в Кирове с 15 сентября по 15 октября будут перекрыты четыре участка дорог. Такие меры связаны с прокладкой газопровода. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Движение будет прекращено в районе дома № 12 по улице МОПРа, на улице Орловской в районе дома № 12-б, по улице Московской в районе домов № 1 и № 2.

Кроме того, до 2 октября будет ограничено движение по улице Терновой в селе Бахта. Там также пройдут работы по прокладке газопровода.

ИСТОЧНИК KP.RU