В кировских вузах получают образование 530 иностранных студентов

СЕГОДНЯ 13:21 2019-09-04T13:54:23+03:00

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По традиции, в начале учебного года губернатор Кировской области встретился с иностранными студентами. Участники встречи поделились своими впечатлениями о столице региона и задали волнующие их вопросы. Всего в кировских вузах сейчас обучается 530 иностранных студентов. Приняли участие в беседе 20 иностранных студентов ВятГУ, сельскохозяйственной академии и медицинского университета. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

Сначала молодые люди рассказали о странах, где они родились и показали презентации. Затем студенты пояснили, почему решили учиться именно в этом городе. Как выяснилось, о кировских вузах иностранцы узнали от родных, знакомых и в интернете.

- Я искал в интернете, где я могу учиться в России, - поделился уроженец Зимбабве Мапедзамомбе Регис Кумбираи, студент 3 курса КГМУ по специальности «Лечебное дело». - Мне нравится культура России, нравится общаться с народом, даже зиму я теперь переношу нормально, адаптировался, снег нравится.

Также некоторые студенты отметили, что готовы остаться после окончания вузов работать в Кирове. Кроме того, молодых людей интересовала возможность подработки прямо во время обучения.

- Мне кажется, что лучше научить языку, чем носитель языка, не может никто, - отметил глава региона. - Многие из вас говорят по-французски, по-английски. Вы могли бы учить желающих вашему родному языку. Например, школьников в форме кружков, факультативов. Нужно подумать на эту тему. Узнаем, есть ли какие-то ограничения при устройстве на работу во время обучения в вузе. Если они есть, то думаю, стоит их максимально снизить, чтобы требования были равными ко всем гражданам, и возможность подработки во время учебы была у всех.

Первый зампред правительства региона Дмитрий Курдюмов также отметил, что уже сейчас на сайте госслужбы занятости населения Кировской области можно найти ссылку с пометкой «для жителей из других стран». Там содержится информация о том, как устроиться на работу.

ИСТОЧНИК KP.RU