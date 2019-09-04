В Кировской области объем отгруженных товаров обрабатывающих производств вырос на 9,8 млрд рублей за 2019 год

СЕГОДНЯ 12:56 2019-09-04T13:47:54+03:00

Уже не первый год наблюдается рост этого показателя

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За семь месяцев текущего года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по основным видам обрабатывающих производств вырос на 108,% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Сумма такой прибыли составила порядка 9,8 миллиарда рублей.

- Наибольшие темпы роста отгруженных товаров и выполненных работ за период январь-июль 2019 года к соответствующему периоду с начала прошлого года по-прежнему отмечаются в производстве бумаги и бумажных изделий - 265,4%, - отметил министр промышленной политики Кировской области.

Внушительными остаются показатели и в других сферах: производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, компьютеров, электроники и оптических изделий, обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, а также изделий из соломки и материалов для плетения. В данных направлениях рост объема отгруженных товаров составил 159,3 - 121,8%.

Удалось добиться хороших результатов в изготовлении машин и оборудования, неметаллической минеральной продукции, пищевых продуктов, одежды, транспортных средств, металлургической продукции, а также в ремонте и монтаже машин и оборудования, полиграфической деятельности и копировании носителей информации.

- Промышленное производство - основа экономического развития региона, - отметил председатель правительства Кировской области Александр Чурин. - Стабильный рост основных показателей свидетельствует о развитии этого сектора экономики.

Кстати, рост объема отгруженных товаров наблюдается уже не первый год. Так, в январе-феврале 2018 года он составил 106% в сравнении с тем же периодом 2017 года, а за весь 2017 год - 103% в сравнении с 2016 годом.

В региональном правительстве сообщают, что такие показатели говорят о высокой привлекательности региона для инвесторов.

ИСТОЧНИК KP.RU