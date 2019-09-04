2019-09-04T13:37:34+03:00
Авто

В Кирове на семи перекрестках нарисуют «вафельницы»

Одна из них уже «красуется» на улице города
Евгений ДЕМИХОВ
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Разметка должна помочь избежать образования заторов. Фото: администрация города КироваРазметка должна помочь избежать образования заторов. Фото: администрация города Кирова
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На дорогах областного центра вскоре появятся желтые решетки. «Вафельницы» разместят прямо на дорожном полотне на перекрестках.

- Они обозначают участок, на который запрещается выезжать, если впереди образовался затор, - пояснили в УДПИ администрации города Кирова. - Тем самым в случае пробки для транспортных средств исключается возможность остановки на перекрестке - и, соответственно, исключается создание препятствия для движения машин в поперечном направлении.

Как объяснили в ведомстве, в зоне разметки нельзя останавливаться при движении прямо или при развороте.

На данный момент «вафельница» есть только в одном месте - перекресток улиц Карла Маркса и Молодой Гвардии. Специалисты наблюдают, как она влияет на ситуацию на дороге в часы пик. В скором времени разметку нанесут на пересечении улиц Карла Маркса и Профсоюзной, Преображенской и Герцена, а также Октябрьского проспекта с улицами Воровского, Московской, Северным Кольцом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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