В Кирове на семи перекрестках нарисуют «вафельницы»
На дорогах областного центра вскоре появятся желтые решетки. «Вафельницы» разместят прямо на дорожном полотне на перекрестках.
- Они обозначают участок, на который запрещается выезжать, если впереди образовался затор, - пояснили в УДПИ администрации города Кирова. - Тем самым в случае пробки для транспортных средств исключается возможность остановки на перекрестке - и, соответственно, исключается создание препятствия для движения машин в поперечном направлении.
Как объяснили в ведомстве, в зоне разметки нельзя останавливаться при движении прямо или при развороте.
На данный момент «вафельница» есть только в одном месте - перекресток улиц Карла Маркса и Молодой Гвардии. Специалисты наблюдают, как она влияет на ситуацию на дороге в часы пик. В скором времени разметку нанесут на пересечении улиц Карла Маркса и Профсоюзной, Преображенской и Герцена, а также Октябрьского проспекта с улицами Воровского, Московской, Северным Кольцом.
ИСТОЧНИК KP.RU