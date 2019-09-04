В Кирове после ремонта дороги восстановили маршрут № 16

СЕГОДНЯ 09:52 2019-09-04T12:24:31+03:00

Раньше асфальт на этом участке был сильно разбит

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В Кирове завершился ямочный ремонт участка дороги, который расположен рядом с нововятской поликлиникой и ведет к Нововятскому механическому заводу. В связи с этим автобусный маршрут № 16 восстановили. Теперь транспорт едет до конечной остановки «Механический завод» с разворотом и движется обратно тем же маршрутом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Раньше асфальт на этом участке был сильно разбит, и крупногабаритный транспорт с трудом по нему проезжал. Из-за этого маршрут автобуса № 16 пришлось изменить.

Однако из-за того, что дорога важна не только для общественного транспорта, но и является подъездным путем к поликлинике, сити-менеджер Илья Шульгин поручил отремонтировать этот участок.

Кроме того, дорогу включили в предварительный перечень для ремонта в 2020 году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU