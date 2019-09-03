Кировчан просят помочь найти сбежавших подростков

СЕГОДНЯ 17:28 2019-09-03T17:28:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники полиции и волонтеры поисковых отрядов «Лиза Алерт» в Кирове и «Первый» приступили к поискам 14-летнего Никиты Григорьева и 15-летнего Алексея Янчевского. В последний раз ребят видели второго сентября. В этот день подростки сбежали из школы-интерната в селе Верховонданка Даровского района.

Приметы Алексея: рост 150 см, худощавое телосложение, короткие русые волосы. Был одет в серый спортивный костюм и кроссовки.

Приметы Никиты: рост 150 см, худощавое телосложение, короткие темно-русые волосы. Был одет в черную куртку с капюшоном, темные штаны и сандалии.

Если вы знаете, где могут находиться пропавшие, просьба сообщить об этом по номерам: 8-800-350-76-25, 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU