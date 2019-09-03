2019-09-03T16:47:17+03:00
Происшествия

Жителя Кирово-Чепецка отправили в тюрьму на 2,5 года за хищение денег владельцев гаражей

Мужчина был председателем гаражного кооператива
Евгений ДЕМИХОВ
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Будучи председателем гаражного кооператива мужчина тратил чужие деньги на свои нуждыБудучи председателем гаражного кооператива мужчина тратил чужие деньги на свои нуждыФото: Анастасия Осипова
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Целый год 47-летний председатель собирал членские взносы с владельцев гаражей. В результате он обманул 25 человек на 121 тысячу рублей.

- Похищенными деньгами осуждённый распорядился по своему усмотрению, - сообщили в прокуратуре Кировской области. - Выяснилось, что ранее у он уже был судим за кражи и присвоение чужого имущества.

За все свои преступления житель Кирово-Чепецка уже отбывал наказание.

На этот раз мужчину вновь обвинили в присвоении. Суд приговорил его к двум годам, пяти месяцам и пяти дням лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, он будет обязан вернуть все незаконно полученные деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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