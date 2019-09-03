ФАС: уменьшить число нарушений антимонопольного законодательства в Кировской области поможет совместная работа

СЕГОДНЯ 15:54 2019-09-03T16:04:50+03:00

Участники встречи отметили, что в Кировской области наметилась тенденция на развитие здоровой конкуренции Фото: Илларион СКУРАТОВ

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В региональном правительстве прошло заседание по вопросам содействия развитию конкуренции на территории Кировской области. В мероприятии приняли участие губернатор региона Игорь Васильев, министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области Наталья Кряжева, руководитель кировского УФАС Марина Никонова, а также заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Андрей Кашеваров.

На встрече прошло обсуждение сразу нескольких вопросов: цели и задачи государственной политики в данной сфере, разработка дорожной карты по развитию конкуренции в регионе, а также проделанная работа.

- В 2017 году был издан указ президента России, ключевой позицией по которому являлось снижение нарушений антимонопольного законодательства в органах государственной власти, - отметил Кашеваров. - По итогу 2018 года их число в Кировской области увеличилось со 108 до 112, но на данный момент нельзя говорить о ярко выраженной тенденции. Снизить количество нарушений поможет совместная работа.

Как отметил Андрей Борисович, работа ФАС идет по разным направлениям: от выявления совершенных нарушений, до их предупреждения. Так, в территориальные органы и субъекты власти регулярно направляются письма с рекомендациями.

- Рост числа нарушений можно связать с тем, что в данный момент работа по обнаружению нарушителей ведется активнее, - отметил губернатор Игорь Васильев. - Сейчас очень важно сохранить конкуренцию предпринимателей в регионе. Но самый главный итог для нас - качественное и своевременное удовлетворение потребностей граждан.

Во время мероприятия министр Кряжева сообщила, что совместная работа правительства и антимонопольной службы дает свои плоды. Положительного эффекта удалось добиться в сферах фармацевтики, строительства, а также детского отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU