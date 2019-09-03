Водителей предупреждают о сезонной миграции лосей

СЕГОДНЯ 15:40 2019-09-03T15:40:57+03:00

В 2019 году произошло 42 аварии с участием диких животных. Фото: pixabay.com

Чаще всего в сентябре животные выходят на дороги в темное время суток и перед рассветом

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Жителей Кировской области предупреждают о том, что у лосей начался сезонный период миграции. В этот период животные активно пересекают оживленные трассы, что может привести к увеличению количества аварий. Об этом сообщили в охотнадзоре Кировской области.

Чаще всего лоси выходят на дороги в темное время суток и перед рассветом. Чтобы избежать столкновения с дикими животными, водителям советуют:

1. Уделять пристальное внимание состоянию лобового стекла.

2. В темное время суток при движении вне населенных пунктов и отсутствии встречного транспорта всегда переключаться на «дальний» свет.

3. При наличии передних «противотуманок» использовать их вместе с ближним или дальним светом фар.

4. Двигаясь рядом с деревьями и кустарниками снижать скорость.

5. Если одно животное вышло на дорогу, нужно двигаться особенно внимательно. Вероятно, за ним последуют и другие.

6. Заметив лося, не стоит сигналить и «моргать» фарами. Необходимо медленно остановиться и включить аварийную сигнализацию.

7. Продолжать движение можно только после ухода животного.

ИСТОЧНИК KP.RU