В Кокуй и Леваши продлили маршрут автобуса № 52

СЕГОДНЯ 15:22 2019-09-03T15:31:34+03:00

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Автобус маршрута № 52 теперь будет заезжать в слободы Кокуй и Леваши три раза в день: утром, днем и вечером. Если же потребность в рейсе возрастет, то частоту курсирования транспорта увеличат. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Работы по отсыпке и планировке участка для разворотного круга начались в слободе Леваши в августе текущего года и близятся к завершению. Сейчас там и на пересечении улицы Строительной с объездной дорогой вокруг Радужного установили светильники и дорожные знаки.

Напомним, что продлить маршрут в эти слободы решил сити-менджер Илья Шульгин по просьбам местных жителей. Раньше на протяжении 20 лет местным жителями приходилось идти до ближайшей остановки два-три километра.

ИСТОЧНИК KP.RU