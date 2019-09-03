2019-09-03T13:55:15+03:00
Происшествия

Совершил убийство в Якутии: в Кировской области разыскивают опасного преступника

Мужчина может передвигаться на Audi Q7 белого цвета
Анна КРЮКОВА
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Мужчину подозревают в убийстве. Фото: 43.мвд.рфМужчину подозревают в убийстве. Фото: 43.мвд.рф
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В Кировской области объявили о розыске особо опасного преступника - 44-летнего Арутюняна Мамикона Саркисовича. Мужчину подозревают в убийстве, которое он мог совершить в республике Якутия.

По информации УМВД РФ по Кировской области, разыскиваемый может передвигаться на Audi Q7 белого цвета. На автомобиле используются различные государственные регистрационные номера 14 региона.

Предполагаемому преступнику 44 года. Фото: 43.мвд.рф

Предполагаемому преступнику 44 года. Фото: 43.мвд.рф

Также с мужчиной может находиться Анжела Викторовна Мкртчян (Пономарчук). Женщина является уроженкой Якутска. Ей 40 лет.

Если вы видели разыскиваемых, просьба сообщить об этом по телефонам: 8 (4112) 454-154, 8-924-168-55-90 или 02 (102 с мобильного телефона).

ИСТОЧНИК KP.RU

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