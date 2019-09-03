2019-09-03T12:20:50+03:00
Общество

«Несколько часов провел в болоте»: сотрудники УФСИН спасли тонущего мужчину

Сейчас врачи оценивают его состояние как удовлетворительное
Анна КРЮКОВА
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Алексей несколько часов провел в болоте. Фото: pixabay.comАлексей несколько часов провел в болоте. Фото: pixabay.com
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В пятницу, 30 августа, работница колонии сообщила начальнику ИК-18, что ее сын Алексей пропал. Мужчина решил в обеденный перерыв отправиться в лес, чтобы набрать грибов, но заблудился.

- Оказалось, что он забрел в глухой лес, в который даже местные охотники не ходят, - уточнили в пресс-службе УФСИН России по Кировской области. - Спустя несколько часов мужчина понял, что не сможет выбраться самостоятельно и вызвал полицию. Вечером у него разрядился телефон.

Тогда начальник исправительного учреждения собрал сотрудников колонии, чтобы отправиться на поиски мужчины. Всего в лес ушли около 40 человек, в том числе полицейские и родственники. Поиски усугубились из-за темного времени суток. Однако сотрудникам колонии удалось определить примерное местонахождение мужчины по последнему вызову мобильного телефона.

Павел Баранов. Фото: УФСИН России по Кировской области

Павел Баранов. Фото: УФСИН России по Кировской области

По словам одного из участников спасательной операции, после часа поисков они услышали крик. Тогда все подумали, что мужчина уже выходит из леса. Однако оказалось, что пропавший застрял в болоте и не мог оттуда выбраться. Тогда сотрудники ИК-18 Павел Баранов со служебной собакой и Александр Мышкин отправились на помощь мужчине. Потерпевшего удалось вытащить с помощью веток дерева. Поиски завершились около 22.00. Суммарно Алексей провел в болоте несколько часов.

Александр Мышкин. Фото: УФСИН России по Кировской области

Александр Мышкин. Фото: УФСИН России по Кировской области

Сейчас медики оценивают состояние мужчины как удовлетворительное. Семья спасенного выражает благодарность всем, кто принял участие в спасении Алексея.

ИСТОЧНИК KP.RU

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