2019-09-03T13:32:20+03:00
Звезды

В Кирове возложили цветы в память о погибших во Вторую мировую войну

Основные мероприятия прошли в парке Победы
Мария ПЕТРОВА
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Фото: kirovreg.ruФото: kirovreg.ru
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Жители города возложили цветы к Вечному огню в парке Победы и стали участниками крестного хода. Мероприятия были посвящены 74-й годовщине окончания Второй мировой войны. Почтить память погибших воинов пришли ветераны, молодежь, представители различных правоохранительных органов и общественных организаций, первые лица города и области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Начались мероприятия с заупокойной литии. Затем от храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии состоялся крестный ход. Его участники направились в парк Победы, чтобы возложить цветы к Вечному огню.

- Победа была одержана неимоверными усилиями нашего народа, - обратился к присутствующим митрополит Вятский и Слободской Марк. - Сейчас нам нужно быть достойными памяти предков, которые завоевали нам мирное небо над головой, а также сохранить мир во всем мире.

Председатель правительства Кировской области Александр Чурин в свою очередь отметил, что каждая советская семья в те страшные годы лишилась своих родных и близких.

- 74 года назад завершилась самая кровопролитная и беспощадная война в истории человечества, - отметил Александр Анатольевич. - Война, унесшая жизни 55 млн человек, 27 млн человек потерял Советский Союз. Сегодня мы вспоминаем советских солдат и мирных граждан, которые подарили нам возможность жить в свободной стране.

Вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко сообщил, что сейчас в регионе уже ведется подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Так, в марте 2019 года губернатор Игорь Васильев утвердил план мероприятий, в котором содержались проекты, призванные сохранить память о событиях 1941-1945 годов. К примеру, в 2020 году в Госархиве Кировской области откроется историко-документальная выставка архивных документов. А в Музее имени Циолковского будет организован проект «Киров - город трудовой славы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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