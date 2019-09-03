В Кирово-Чепецке отремонтируют Западный проезд до конца октября

СЕГОДНЯ 09:54 2019-09-03T09:54:20+03:00

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В Кирово-Чепецке начались работы по ремонту 925-метрового участка дороги на Западном проезде. Его планируют благоустроить к концу октября. Муниципальный заказ выиграла компания «Вятавтодор». Ее специалисты уже приступили к работам.

К сегодняшнему дню подрядчик убрал кустарники вдоль дороги и демонтировал старое асфальтное покрытие. На данный момент рабочие занимаются укладкой выравнивающего слоя. В скором времени на участке дороги появится новое полотно. Кроме того, согласно муниципальному заказу, вдоль трассы проложат тротуары и создадут современную инфраструктуру. Ход выполнения работ проинспектировала министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области Наталья Кряжева.

- Дорожные работы по реконструкции автодороги проводятся согласно плану-графику, - отметила Наталья Михайловна. - Новая асфальтированная дорога будет проложена взамен существующей грунтовой, что позволит в полной мере использовать потенциал прилегающей территории промышленной зоны.

Данная дорога соединяет автомагистраль с некоторыми промышленными объектами. Она необходима инвесторам из различных сфер, в том числе из деревообрабатывающей промышленности, строительства, а также производство наукоемких медицинских изделий.

Работы на этому участке трассы ведутся благодаря поддержке Фонда развития моногородов. Из него выделено порядка 34,4 миллионов рублей. Еще 4,1 миллионов рублей привлекли из областного бюджета в рамках софинансирования.

- Соглашение с Фондом в очередной раз подтверждает, что регион открыт к сотрудничеству, - ранее отметил губернатор Кировской области Игорь Васильев. - И любой добросовестный инвестор, желающий разместить производство в моногородах Кировской области, может обратиться в региональное правительство и получить готовую инфраструктуру для реализации своего проекта.

По поводу необходимости строительства дорог также высказывался и председатель регионального Правительства Александр Чурин. Он заметил, что ремонт и строительство дорог позволяет повысить инвестиционный потенциал области.

ИСТОЧНИК KP.RU