«Внимание всем!»: в Кирове проверят работу городской сирены
Оповещение прозвучит через неделю
При звуке сирен не стоит пугаться. Фото: администрация города Кирова
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Утром 10 сентября в областном центре будут проверять систему оповещения. Единый сигнал «Внимание всем!» прозвучит в период с десяти часов до половины одиннадцатого утра.
- Просим горожан соблюдать спокойствие, - предупредили в администрации города Кирова. - Предстоит плановая проверка региональной системы оповещения с включением звуковых устройств.
В мэрии сообщили, что в начале прозвучит электронный звук сирены. После чего через громкоговорители передадут информационное сообщение. Напомним, что плановые проверки проводятся ежегодно.
ИСТОЧНИК KP.RU