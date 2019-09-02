2019-09-02T18:22:18+03:00
Общество

«Внимание всем!»: в Кирове проверят работу городской сирены

Оповещение прозвучит через неделю
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
При звуке сирен не стоит пугаться. Фото: администрация города КироваПри звуке сирен не стоит пугаться. Фото: администрация города Кирова
Изменить размер текста:

Утром 10 сентября в областном центре будут проверять систему оповещения. Единый сигнал «Внимание всем!» прозвучит в период с десяти часов до половины одиннадцатого утра.

- Просим горожан соблюдать спокойствие, - предупредили в администрации города Кирова. - Предстоит плановая проверка региональной системы оповещения с включением звуковых устройств.

В мэрии сообщили, что в начале прозвучит электронный звук сирены. После чего через громкоговорители передадут информационное сообщение. Напомним, что плановые проверки проводятся ежегодно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тысячи школьников стали участниками мероприятий по электробезопасности, организованных ко Дню знаний «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»
«Задача - впитывать все знания»: в Кировской области отметили начало учебного года
Хоккеисты кировской «Родины» сыграют с «Мурманом»
В Зуевке открыли современный образовательный центр
Жители Кировской области сфотографировали полярное сияние
Кировэнерго реконструирует электрические сети в Советском районе Кировской области
В Кировской области стало больше жителей, страдающих ожирением
Сохранение экологии, безотходные молочные заводы и уникальное удобрение
Владельцы собак в слободе Санниковы получили СМС-угрозы
Футболист сборной России проведет в Кирове мастер-класс
Кировчан предупреждают об отключении электричества
На портале госуслуг доступны новые цифровые сервисы для избирателей
«Видели в Ленинском районе»: в Кирове разыскивают 15-летнюю девочку
«УРАЛХИМ – детям»: в Кирово-Чепецке открыты новые группы в детских садах
Погода в Кирове на 2-6 сентября: ясные и солнечные дни подарит начало месяца
Ушел и не вернулся: пенсионера из Орловского района ищут вторые сутки
На новом путепроводе случилось первое ДТП