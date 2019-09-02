«Внимание всем!»: в Кирове проверят работу городской сирены

СЕГОДНЯ 18:22 2019-09-02T18:22:18+03:00

При звуке сирен не стоит пугаться. Фото: администрация города Кирова

Изменить размер текста: A A

Утром 10 сентября в областном центре будут проверять систему оповещения. Единый сигнал «Внимание всем!» прозвучит в период с десяти часов до половины одиннадцатого утра.

- Просим горожан соблюдать спокойствие, - предупредили в администрации города Кирова. - Предстоит плановая проверка региональной системы оповещения с включением звуковых устройств.

В мэрии сообщили, что в начале прозвучит электронный звук сирены. После чего через громкоговорители передадут информационное сообщение. Напомним, что плановые проверки проводятся ежегодно.

ИСТОЧНИК KP.RU