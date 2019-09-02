«Задача - впитывать все знания»: в Кировской области отметили начало учебного года

СЕГОДНЯ 17:50 2019-09-02T18:22:38+03:00

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2 сентября все образовательные учреждения страны праздновали начало учебного года. В этом году в школы Кировской области отправились порядка 135 тысяч детей. Из них 16 тысяч ребят сели за парты впервые.

КНИГИ С КЛАССИКОЙ

В этот день школа № 26 отмечает свою первую годовщину работы. В прошлом году председатель Законодательного Собрания Кировской области Владимир Быков принял шефство над учащимися 1Б класса. При его поддержке были организованы показ спектакля, экскурсия в Детский космический центр, новогодняя елка, а также экскурсия в Музей пожарной охраны. Вот и в день начала учебного года ребятишки не остались без подарков. Класс получил книги с классической детской литературой. Все книги разные, поэтому дети смогут, прочитав их, обмениваться друг с другом и обсуждать на классных часах.

Председатель ОЗС поздравил детей, а также пожелал им успехов в новом учебном году.

ОБРАЗОВАНИЕ - ПРЕИМУЩЕСТВО

В День знаний Владимир Быков встретился со студентами Волго-Вятского филиала МГЮА имени О. Е. Кутафина, где в прошлом учебном году насчитывалось порядка 1600 студентов. С сегодняшнего дня к рядам обучающихся юриспруденции прибавилось порядка 400 первокурсников. Среди них - выпускники школ почти всех районов Кировской области, а также 17 регионов России.

- Это один из лучших профильных вузов страны, и задача студентов - впитать все знания, которыми обладают преподаватели, - отметил на встрече Владимир Быков. - Профессия юриста на сегодняшний день очень востребована. Законодательное Собрание тоже заинтересовано в высококвалифицированных юристах, ведь от этого зависит подготовка законов с углубленным изучением заявленных проблем. Кроме того, юридическое образование - преимущество для депутата в законотворческом процессе.

Кстати, напутствия и поздравления от депутатов Заксобрания получили и другие учащиеся. Так, зампред ОЗС Герман Гончаров посетил школы в микрорайонах Ганино и Филейке, депутат Геннадий Коновалов встретился со студентами Вятского электромеханического техникума.

ИСТОЧНИК KP.RU