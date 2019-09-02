2019-09-02T18:22:38+03:00
Общество

«Задача - впитывать все знания»: в Кировской области отметили начало учебного года

Председатель регионального Законодательного Собрания Владимир Быков поздравил с Днем знаний подшефный класс и студентов
Илларион СКУРАТОВ
Поделиться:
Школьники порадовались щедрому подарку от главы ОЗС. Фото: Законодательное Собрание Кировской областиШкольники порадовались щедрому подарку от главы ОЗС. Фото: Законодательное Собрание Кировской области
Изменить размер текста:

2 сентября все образовательные учреждения страны праздновали начало учебного года. В этом году в школы Кировской области отправились порядка 135 тысяч детей. Из них 16 тысяч ребят сели за парты впервые.

КНИГИ С КЛАССИКОЙ

В этот день школа № 26 отмечает свою первую годовщину работы. В прошлом году председатель Законодательного Собрания Кировской области Владимир Быков принял шефство над учащимися 1Б класса. При его поддержке были организованы показ спектакля, экскурсия в Детский космический центр, новогодняя елка, а также экскурсия в Музей пожарной охраны. Вот и в день начала учебного года ребятишки не остались без подарков. Класс получил книги с классической детской литературой. Все книги разные, поэтому дети смогут, прочитав их, обмениваться друг с другом и обсуждать на классных часах.

Председатель ОЗС поздравил детей, а также пожелал им успехов в новом учебном году.

ОБРАЗОВАНИЕ - ПРЕИМУЩЕСТВО

В День знаний Владимир Быков встретился со студентами Волго-Вятского филиала МГЮА имени О. Е. Кутафина, где в прошлом учебном году насчитывалось порядка 1600 студентов. С сегодняшнего дня к рядам обучающихся юриспруденции прибавилось порядка 400 первокурсников. Среди них - выпускники школ почти всех районов Кировской области, а также 17 регионов России.

- Это один из лучших профильных вузов страны, и задача студентов - впитать все знания, которыми обладают преподаватели, - отметил на встрече Владимир Быков. - Профессия юриста на сегодняшний день очень востребована. Законодательное Собрание тоже заинтересовано в высококвалифицированных юристах, ведь от этого зависит подготовка законов с углубленным изучением заявленных проблем. Кроме того, юридическое образование - преимущество для депутата в законотворческом процессе.

Кстати, напутствия и поздравления от депутатов Заксобрания получили и другие учащиеся. Так, зампред ОЗС Герман Гончаров посетил школы в микрорайонах Ганино и Филейке, депутат Геннадий Коновалов встретился со студентами Вятского электромеханического техникума.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Внимание всем!»: в Кирове проверят работу городской сирены
Тысячи школьников стали участниками мероприятий по электробезопасности, организованных ко Дню знаний «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»
Хоккеисты кировской «Родины» сыграют с «Мурманом»
В Зуевке открыли современный образовательный центр
Жители Кировской области сфотографировали полярное сияние
Кировэнерго реконструирует электрические сети в Советском районе Кировской области
В Кировской области стало больше жителей, страдающих ожирением
Сохранение экологии, безотходные молочные заводы и уникальное удобрение
Владельцы собак в слободе Санниковы получили СМС-угрозы
Футболист сборной России проведет в Кирове мастер-класс
Кировчан предупреждают об отключении электричества
На портале госуслуг доступны новые цифровые сервисы для избирателей
«Видели в Ленинском районе»: в Кирове разыскивают 15-летнюю девочку
«УРАЛХИМ – детям»: в Кирово-Чепецке открыты новые группы в детских садах
Погода в Кирове на 2-6 сентября: ясные и солнечные дни подарит начало месяца
Ушел и не вернулся: пенсионера из Орловского района ищут вторые сутки
На новом путепроводе случилось первое ДТП