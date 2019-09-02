2019-09-02T16:40:38+03:00
Общество

В Зуевке открыли современный образовательный центр

Сегодня в нем прошел первый День знаний
Евгений ДЕМИХОВ
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На торжественной линейке школьники показали несколько праздничных номеровНа торжественной линейке школьники показали несколько праздничных номеровФото: Евгений ДЕМИХОВ
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2 сентября сотни детей (одних только первоклашек 86 человек) и взрослых пришли на торжественную линейку в «Образовательный центр» города Зуевка. Для них этот день стал особенным, потому что школа сегодня работала первый день. Ее открыли по президентской программе в рамках проекта «Образование».

Для учеников ОЦ создали множество условий для получения знаний: это и современное оборудование в классах, просторные и удобные спортзал и тренажерная комната, а также красивые и комфортные рекреационные зоны.

На торжественном открытии прозвучало множество слов благодарности, а также радости по поводу появления такого образовательного учреждения в районом центре. Одним из самых трогательных поздравлений запомнилась участникам мероприятия руководитель школы, которой вручили символический ключ.

- Мы очень давно мечтали об этом событии, - поделилась директор МКОУ СОШ «Образовательный центр» города Зуевка Татьяна Ворончихина. - Школа стала украшением нашего города. Надеюсь, что ключ, который я держу в руках станет ключом к новым открытиям, свершениям и достижениям.

Первыми в ОЦ зашли первоклассники со своими классными руководителями. Им предстоит учиться здесь еще целых одиннадцать лет. Затем образовательное учреждение посетили и почетные гости - губернатор Кировской области Игорь Васильев, первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, министр образования Кировской области Ольга Рысева, глава Зуевского района Анатолий Кощеев, президент АО «Кировский ССК» Иван Крутихин, начальник Управления образования Зуевского района Людмила Трухина. Они осмотрели кабинеты новой школы и оценили современное оборудование.

Кстати, в ОЦ дети будут заниматься не только «стандартными» предметами (русский язык, математика, литература и.д.), но у них также будет возможность получить знания в сфере робототехники и домоводства. Кроме того, в школе будут работать кабинет хореографии и школьная телестудия.

- На сегодняшний день это самая современная школа в Кировской области, - отметил губернатор во время прогулки по ОЦ. - Хочу пожелать, чтобы ученики поступали в лучшие ВУЗы страны. И очень жаль, что одиннадцатиклассники всего лишь год проведут в такой чудесной школе.

Также Игорь Васильев отметил: создание подобных образовательных учреждений требует современного подхода к прилегающей инфраструктуре. И действительно, территорию школы облагородили, а за ее пределами отремонтировали дороги и тротуары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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