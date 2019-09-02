В Кировской области стало больше жителей, страдающих ожирением

СЕГОДНЯ 14:24 2019-09-02T15:24:44+03:00

Сейчас в Кировской области около 48 тысяч людей с лишним весом. Фото: pixabay.com

За последние пять лет показатель заболеваемости вырос на 12%

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В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что жители Кировской области стали чаще страдать от ожирения. Сейчас в регионе зафиксировано около 48 тысяч людей с лишним весом. Это на 12% выше, чем пять лет назад.

По словам специалистов, Кировская область входит в перечень неблагополучных субъектов с высоким уровнем заболеваемости. Причина ожирения - несбалансированное питание. Жители употребляют слишком много хлеба, мяса и сахара, но недостаточно овощей и молочных продуктов.

Чтобы не столкнуться с этой проблемой, кировчанам советуют съедать столько калорий, сколько они тратят. Питаться нужно разнообразной пищей, чтобы организм получал все необходимые биологически активные вещества. Также стоит увеличивать свою физическую активность.

ИСТОЧНИК KP.RU