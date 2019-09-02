2019-09-02T13:37:05+03:00
Общество

Владельцы собак в слободе Санниковы получили СМС-угрозы

Местным жителям сообщили, что в районе Малой Горы разбросана отрава
Анна КРЮКОВА
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Конфликт мог возникнуть из-за того, что собак выгуливали без поводков. Фото: pixabay.comКонфликт мог возникнуть из-за того, что собак выгуливали без поводков. Фото: pixabay.com
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В субботу, 31 августа, кировчане рассказали, что получают угрозы от догхантеров. СМС-сообщения с предупреждениями получили жители слободы Санниковы. В послании содержалась информация о том, в районе Малой Горы разбросана отрава.

- Не удивляйтесь, если будут гибнуть собаки! - сообщил неизвестный. - Отрава уже лежит, говорить со мной вы не стали.

Угрозы получили сразу несколько жителей. Фото: vk.com/zlo43

Угрозы получили сразу несколько жителей. Фото: vk.com/zlo43

Как предположили пользователи соцсетей, поводом для конфликта стало то, что местные жители выгуливали своих животных без намордников и ошейников, а также не прибирали за питомцами территорию.

Кроме того, некоторые кировчане отметили, что разбросанная отрава может навредить не только животным, но и детям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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