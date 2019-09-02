Владельцы собак в слободе Санниковы получили СМС-угрозы
В субботу, 31 августа, кировчане рассказали, что получают угрозы от догхантеров. СМС-сообщения с предупреждениями получили жители слободы Санниковы. В послании содержалась информация о том, в районе Малой Горы разбросана отрава.
- Не удивляйтесь, если будут гибнуть собаки! - сообщил неизвестный. - Отрава уже лежит, говорить со мной вы не стали.
Угрозы получили сразу несколько жителей. Фото: vk.com/zlo43
Как предположили пользователи соцсетей, поводом для конфликта стало то, что местные жители выгуливали своих животных без намордников и ошейников, а также не прибирали за питомцами территорию.
Кроме того, некоторые кировчане отметили, что разбросанная отрава может навредить не только животным, но и детям.
ИСТОЧНИК KP.RU