2019-09-02T13:10:44+03:00
Спорт

Футболист сборной России проведет в Кирове мастер-класс

По окончании состоится матч с участием «звезд» кировского футбола
Владимир НИКОЛАЕНКО
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Андрей Соломатин приедет в Киров 7 сентября. Фото: instagram.com/a.solomatin1975/Андрей Соломатин приедет в Киров 7 сентября. Фото: instagram.com/a.solomatin1975/
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В Киров приедет чемпион России в составе ЦСКА и многократный победитель Кубка России Андрей Соломатин. В субботу, 7 сентября, бывший футболист сборной страны (за нее он сыграл 13 матчей и забил один гол) проведет мастер-класс в закрытом манеже «Новый Дом Арена».

Участник чемпионата мира 2002 года поделится со всеми желающими секретами мастерства, ответит на вопросы и проведет автограф-сессию. А затем в манеже состоится футбольный матч, в котором игрокам Единой Лиги ЛФЛ будет противостоять сборная Андрея Соломатина, за которую сыграют известные в недавнем прошлом кировские футболисты и тренеры: Михаил Тюфяков, Константин Оленев, Александр Захлестин.

Начало в 11.00. Более подробно о мероприятии можно узнать по телефону 45-01-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

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