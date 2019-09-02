«Видели в Ленинском районе»: в Кирове разыскивают 15-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 09:32 2019-09-02T10:37:47+03:00

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В Кирове объявили о поисках 15-летней Карины Гущиной. Девушка пропала 31 августа. В этот день около 14:30 ее в последний раз видели в Ленинском районе города. С тех пор местонахождение подростка неизвестно.

Приметы пропавшей сообщают активисты отряда по розыску несовершеннолетних «Первый». На вид Карине 15-16 лет, рост 165 см, среднее телосложение, русые волосы до плеч. На момент ухода она была одета в белую кофту, зеленую жилетку с капюшоном, голубые джинсы, черные ботильоны на высокой платформе с каблуком.

Если вам известно, где может находиться пропавшая, просьба сообщить об этом по номерам: 8 (800) 350-76-25 или 02 (102 с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU