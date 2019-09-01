Ушел и не вернулся: пенсионера из Орловского района ищут вторые сутки
Он отправился в лес - с тех пор его никто не видел
Мужчина ушел в лес с белым ведром. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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68-летний житель деревни Степановщина Орловского района вышел из дома в субботу, 31 августа. В 11.30 часов его видели в последний раз. Как рассказали близкие, он отправился в лес.
К поискам подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Они сообщили о приметах мужчины: рост 173 сантиметра, худощавое телосложение, темные волосы, короткая стрижка.
Из дома он ушел в темно-синей куртке, черных трико с лампасами и фуражке. При себе у пропавшего было белое ведро.
Всех, кому известна информация о местонахождении мужчины просят сообщить по телефонам: 112 или инфоргу поиска Ольге - 8(963)434-67-29.
ИСТОЧНИК KP.RU