Ушел и не вернулся: пенсионера из Орловского района ищут вторые сутки

СЕГОДНЯ 15:53 2019-09-01T17:56:37+03:00

Мужчина ушел в лес с белым ведром. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Он отправился в лес - с тех пор его никто не видел

Изменить размер текста: A A

68-летний житель деревни Степановщина Орловского района вышел из дома в субботу, 31 августа. В 11.30 часов его видели в последний раз. Как рассказали близкие, он отправился в лес.

К поискам подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Они сообщили о приметах мужчины: рост 173 сантиметра, худощавое телосложение, темные волосы, короткая стрижка.

Из дома он ушел в темно-синей куртке, черных трико с лампасами и фуражке. При себе у пропавшего было белое ведро.

Всех, кому известна информация о местонахождении мужчины просят сообщить по телефонам: 112 или инфоргу поиска Ольге - 8(963)434-67-29.

ИСТОЧНИК KP.RU