На новом путепроводе случилось первое ДТП

СЕГОДНЯ 15:31 2019-09-01T17:47:11+03:00

К счастью, в этой аварии пострадавших не было. Фото: vk.com/kirovchp

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Официальное открытие моста в Чистые пруды произошло 31 августа, в тот же день на нем произошла первая авария. О ней рассказали местные жители в группе «Чистые пруды - жилой район г. Киров». Кировчане сообщают, что вечером на съезде на улицу Комсомольскую автомобиль наехал на крышку люка.

- Крышки люков на новом асфальте качаются, - пишут в группе. - Поднявшейся стороной люка, скорее всего, пробило поддон (масла много вытекло).

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Кроме того, прибыли рабочие, которые пытались установить люк, чтобы он не качался, но у них не получилось. После чего крышку попросту приварили к посадочному месту.

ИСТОЧНИК KP.RU