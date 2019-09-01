На новом путепроводе случилось первое ДТП
Официальное открытие моста в Чистые пруды произошло 31 августа, в тот же день на нем произошла первая авария. О ней рассказали местные жители в группе «Чистые пруды - жилой район г. Киров». Кировчане сообщают, что вечером на съезде на улицу Комсомольскую автомобиль наехал на крышку люка.
- Крышки люков на новом асфальте качаются, - пишут в группе. - Поднявшейся стороной люка, скорее всего, пробило поддон (масла много вытекло).
На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Кроме того, прибыли рабочие, которые пытались установить люк, чтобы он не качался, но у них не получилось. После чего крышку попросту приварили к посадочному месту.
ИСТОЧНИК KP.RU