День знаний 2019 в Кирове: на Театральной площади запустят фейерверк

СЕГОДНЯ 14:47 2019-08-31T14:47:30+03:00

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День знаний в 2019 году перенесли на 2 сентября. А вместе с ним отложили и празднование начала учебного года.

- В 19.00 первокурсники города примут участие в первом для них студенческом мероприятии, - сообщают в администрации города Кирова. - Организаторами мероприятия выступают Вятский государственный университет и управление по делам молодежи, физической культуре и спорту Кирова.

Планируется, что праздник посетят порядка полутора тысяч студентов высших и средне-специальных учебных заведений. Для гостей торжества подготовили праздничную программу. На Театральной площади выступят творческие коллективы и кавер-группа. Кроме того, в завершение праздника запустят фейерверк.

ИСТОЧНИК KP.RU