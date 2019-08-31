День знаний 2019 в Кирове: на Театральной площади запустят фейерверк
День знаний в 2019 году перенесли на 2 сентября. А вместе с ним отложили и празднование начала учебного года.
- В 19.00 первокурсники города примут участие в первом для них студенческом мероприятии, - сообщают в администрации города Кирова. - Организаторами мероприятия выступают Вятский государственный университет и управление по делам молодежи, физической культуре и спорту Кирова.
Планируется, что праздник посетят порядка полутора тысяч студентов высших и средне-специальных учебных заведений. Для гостей торжества подготовили праздничную программу. На Театральной площади выступят творческие коллективы и кавер-группа. Кроме того, в завершение праздника запустят фейерверк.
ИСТОЧНИК KP.RU