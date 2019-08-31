Кировчанка поверила в «безопасную ячейку» и потеряла крупную сумму

СЕГОДНЯ 14:24 2019-08-31T14:24:30+03:00

Женщина сама перевела деньги на счет мошенника через мобильный банк Фото: Иван МАКЕЕВ

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Встревоженная 43-летняя жительница Кирова пришла с заявлением в полицию. Мошенники украли у нее 50 тысяч рублей.

- Ей позвонил незнакомый мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка, - сообщили в УМВД России по Кировской области. - По его словам, с банковского счета кировчанки несанкционированно списываются деньги. Для их защиты от хищения звонящий предложил ей перевести накопления «в безопасную ячейку», назвав номер карты.

Женщина доверилась незнакомцу. Она перевела все свои сбережения на счет мошенника. Теперь злоумышленника ищут. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU