Подрядчик допустил нарушения при разработке новой схемы движения кировского транспорта

СЕГОДНЯ 17:24 2019-08-30T17:24:58+03:00

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Разработкой нового маршрутного плана занимался ООО «Институт развития транспортных систем». Еще год назад администрация города заключила с организацией контракт. Проверка прокуратуры Кировской области выявила, что обе стороны допустили нарушения.

- Условиями контракта определен срок оказания услуг, который составляет 60 календарных дней с момента заключения контракта, - пояснили в ведомстве. - При этом заказчик в ходе приемки оказанных услуг при обнаружении отступлений от условий контракта или иных недостатков обязан немедленно заявить об этом исполнителю, который обязан их устранить в срок, не превышающий 10 дней.

Как выяснилось, Институт нарушил сроки выполнения работ. За что по контракту был предусмотрен штраф и пени. Однако горадминистрация вовремя не направила информацию об этом подрядчику.

Главе администрации внесено представление. В органе местного самоуправления в свою очередь составили претензионное письмо в адрес исполнителя госконтракта.

ИСТОЧНИК KP.RU