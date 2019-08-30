Заблудилась в лесу: кировчан просят помочь найти 82-летнюю пенсионерку

СЕГОДНЯ 16:57 2019-08-30T17:15:33+03:00

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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в Кирове просят кировчан присоединиться к поискам 82-летней Тамары Скоковой. Женщина ушла в лес в четверг, 29 августа, из поселка Вахруши в Слободском районе и заблудилась. Для ее поисков требуется помощь добровольцев.

Приметы пропавшей: рост 160 см, худощавого телосложения, седые волосы, забранные в пучок. Женщина одета в ветровку серо-болотного цвета, темные штаны, темные сапоги, с собой была корзина.

Сейчас активисты формируют экипажи для поиска женщины в лесу. Любую информацию о Тамаре Ивановне просьба сообщать по номерам: 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU