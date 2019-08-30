2019-08-30T16:11:21+03:00
Происшествия

За сутки мошенники украли у жителей Кировской области полмиллиона рублей

Потерпевшие поверили якобы сотрудникам банков и финансово-кредитных организаций
Анна КРЮКОВА
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Кировчане сами переводят деньги мошенникамКировчане сами переводят деньги мошенникамФото: Алексей БУЛАТОВ
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Всего лишь за сутки жители Кировской области лишились почти полумиллиона рублей. Эти деньги у людей украли дистанционные мошенники. По информации пресс-службы регионального УМВД, потерпевшие поверили, что разговаривают по телефону с менеджерами кредитно-финансовых организаций.

Так, к 52-летней кировчанке обратилась якобы «сотрудница службы безопасности банка». Она сообщила, что для защиты от хищения средства нужно перевести на якобы безопасный счет. Женщина поверила мошеннице и сама перевела ей своей деньги.

В Кирово-Чепецке 55-летняя жительница сама сообщила лжеменеджеру данные своей банковской карты. После этого злоумышленник похитил с ее счета больше 130 тысяч рублей. По такой же схеме украли деньги, а именно 212 тысяч, и у 33-летней кировчанки.

Сотрудники полиции напоминают жителям, что реквизиты банковских счетов, данные пластиковых карт, коды безопасности из СМС-сообщений нельзя никому сообщать. Также нельзя переводить деньги незнакомцам ни под каким предлогом. Если вам позвонили из банка и сообщили о проблемах с вашим счетом, обратитесь в свою финансово-кредитную организацию по номеру горячей линии (он указан на банковской карте) или лично в ближайшее отделение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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