2019-08-30T15:06:22+03:00
Общество

В Кирове неизвестный поджег три машины на парковке у жилого дома

Поджигателя ищет полиция
Евгений ДЕМИХОВ
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Из-за пожара пострадали сразу три автомобиля. Фото: ООО «Добрыня»Из-за пожара пострадали сразу три автомобиля. Фото: ООО «Добрыня»
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Человек в куртке и капюшоне поджег «Ауди», припаркованную в одном из дворов на улице Современной. Инцидент произошел 30 августа около двух часов ночи.

Неизвестный положил емкость с жидкостью на капот иномарки. После этого он вынул из кармана спички, зажег одну из них и бросил на авто. На капоте вспыхнуло пламя. Неизвестный поспешил скрыться.

Все это происходило под камерами видеонаблюдения. Записи уже передали в полицию. Теперь поджигателя ищут.

Три машины обгорели из-за поджога на парковке в Кирове.Видео: ООО «Добрыня»! другой источник

Иномарка сильно пострадала от поджога: у нее обгорел бампер, повреждены моторный отсек и часть салона. Как сообщили в ГУ МЧС России по Кировской области, огонь повредил два припаркованных рядом автомобиля. У одного обгорели задний бампер и колесо, а у другого - багажник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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