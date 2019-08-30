В Кирове неизвестный поджег три машины на парковке у жилого дома
Человек в куртке и капюшоне поджег «Ауди», припаркованную в одном из дворов на улице Современной. Инцидент произошел 30 августа около двух часов ночи.
Неизвестный положил емкость с жидкостью на капот иномарки. После этого он вынул из кармана спички, зажег одну из них и бросил на авто. На капоте вспыхнуло пламя. Неизвестный поспешил скрыться.
Все это происходило под камерами видеонаблюдения. Записи уже передали в полицию. Теперь поджигателя ищут.
Три машины обгорели из-за поджога на парковке в Кирове.Видео: ООО «Добрыня»! другой источник
Иномарка сильно пострадала от поджога: у нее обгорел бампер, повреждены моторный отсек и часть салона. Как сообщили в ГУ МЧС России по Кировской области, огонь повредил два припаркованных рядом автомобиля. У одного обгорели задний бампер и колесо, а у другого - багажник.
ИСТОЧНИК KP.RU