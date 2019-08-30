2019-08-30T13:05:59+03:00
Происшествия

«Ребенок лежал на тротуаре»: в Нововятске мама оставила своего двухлетнего сына на улице

О ЧП в полицию сообщили прохожие
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
Свой поступок женщина объяснила тем, что у нее нет денег на содержание сына. Фото: pixabay.comСвой поступок женщина объяснила тем, что у нее нет денег на содержание сына. Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В понедельник вечером, 26 августа, одна из жительниц Нововятского района во время прогулки увидела на улице Советской лежащего на тротуаре ребенка. Рядом с малышом взрослых не было. Взволнованная женщина позвонила в полицию и рассказала об увиденном. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Кировской области.

Полицейские прибыли на место происшествия и выяснили, что мальчика оставила на улице собственная мать. Как выяснилось позднее, женщина сделала это из-за того, что у нее не было средств на содержание двухлетнего сына.

Сейчас малыш находится в учреждении для детей, оставшихся без попечения родителей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Заведомое оставление в опасности лица, находящегося в беспомощном состоянии».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителям Кировской области предлагают понаблюдать за полярным сиянием
Кировэнерго завершил ремонт ВЛ, питающей электроэнергией южные районы Кировской области
За сутки мошенники украли у жителей Кировской области полмиллиона рублей
В Кирове неизвестный поджег три машины на парковке у жилого дома
Кировчанка примет участие в новом сезоне шоу «Голос»
Что лучше брать для быстрого перекуса
Движение по путепроводу в Чистые пруды откроют 31 августа
Поправить здоровье? Конечно, в «Радугу»!
Погода на 31 августа и 1 сентября в Кирове
Кировчан предупреждают об отключении горячей воды
В УМВД начали проверку по факту смертельной аварии в Слободском районе
При поддержке «УРАЛХИМа» в Кирово-Чепецке стартовал турнир по дворовому футболу
Экс-директора дома культуры «Космос» оштрафовали за нецелевое расходование бюджетных денег
Где отдохнуть с пользой
Кировчан предупреждают о подъеме заболеваемости педикулезом
Вкусно и полезно! Выбираем настоящее молоко
Всех посетителей срочно эвакуировали: на Московской загорелась закусочная
Транспортные службы «Россети Центр и Приволжье» повышают безопасность дорожного движения
В Кирове проверили готовность школ к новому учебному году
Можно похудеть с помощью простой воды?
С сентября кировчане будут платить за мусор по новому тарифу
Кировэнерго напоминает: рыбачить под проводами ЛЭП – смертельно опасно!
Мог уехать в Слободской: в Кировской области разыскивают 13-летнего мальчика