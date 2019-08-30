«Ребенок лежал на тротуаре»: в Нововятске мама оставила своего двухлетнего сына на улице
В понедельник вечером, 26 августа, одна из жительниц Нововятского района во время прогулки увидела на улице Советской лежащего на тротуаре ребенка. Рядом с малышом взрослых не было. Взволнованная женщина позвонила в полицию и рассказала об увиденном. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Кировской области.
Полицейские прибыли на место происшествия и выяснили, что мальчика оставила на улице собственная мать. Как выяснилось позднее, женщина сделала это из-за того, что у нее не было средств на содержание двухлетнего сына.
Сейчас малыш находится в учреждении для детей, оставшихся без попечения родителей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Заведомое оставление в опасности лица, находящегося в беспомощном состоянии».
ИСТОЧНИК KP.RU