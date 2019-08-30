2019-08-30T13:43:52+03:00
Звезды

Кировчанка примет участие в новом сезоне шоу «Голос»

Жительница смогла пройти кастинг
Анна КРЮКОВА
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Для участия в новом сезоне отобрали 13 человекДля участия в новом сезоне отобрали 13 человекФото: Михаил ФРОЛОВ
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Жительница Кирова станет участницей нового сезона шоу «Голос». Анна Волкова прошла кастинг во время фестиваля творческих сообществ «Таврида-АРТ» в Судаке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Девушка была участницей арт-квартала «Таврида-музыка». На кастинг от шоу «Голос» записывались еще 200 человек. В итоге для участия в новом сезоне отобрали лишь 13 человек. В том числе и кировчанку Анну Волкову.

- Уже вечером со сцены объявили результаты и назвали мою фамилию! - поделилась своими впечатлениями местная жительница. - Я очень рада такой возможности!

Всего в делегацию от Кировской области для участия в фестивале в бухте Капсель вошли 30 человек. По результатам масштабного мероприятия кировчанка Сабина Каграманова выиграла грант на сумму 600 тысяч рублей, чтобы реализовать свой проект «Научиться жить». Его основная цель - обучение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Еще один представитель региональной делегации Владислав Волошин со своей командой КВН занял третье место. Он получил вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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