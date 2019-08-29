Кировчан предупреждают об отключении горячей воды
Десятки домов в Кирове могут остаться без горячей воды. Такие меры связаны с проведением экспертизы дымовой трубы котельной АО «Ново-Вятка», а также из-за отключения электроэнергии на ЦТП-5. Об этом сообщили в пресс-службе «КТК».
Так, ориентировочно, из-за проведения экспертизы без горячей воды с 19:00 30 августа и до 1 сентября 20:00 останутся жители следующих домов:
ул. Советская, 56, 60, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 73, 75, 76, 77, 81, 87, 93, 101;
ул. Индустриальная, 1, 2, 3, 5, 7;
ул. Молодой Гвардии, 6;
ул. Тренера Пушкарева, 1, 3, 6, 8, 10, 12;
ул. Красноармейская, 1, 2;
ул. Орджоникидзе, 18;
ст. Поздино, 24.
Из-за отключения электроэнергии с 17:00 30 августа до 17:00 2 сентября горячей воды не будет в домах:
ул. Опарина, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 21, 24, 26, 28;
ул. МОПРа, 2, 2а, 4а, 4б, 4в;
ул. Молодой Гвардии, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14.
ИСТОЧНИК KP.RU