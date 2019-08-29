Кировчан предупреждают об отключении горячей воды

СЕГОДНЯ 18:11 2019-08-29T18:11:40+03:00

Горячей воды не будет два дня Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Такие меры связаны с проведением экспертизы дымовой трубы в котельной

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Десятки домов в Кирове могут остаться без горячей воды. Такие меры связаны с проведением экспертизы дымовой трубы котельной АО «Ново-Вятка», а также из-за отключения электроэнергии на ЦТП-5. Об этом сообщили в пресс-службе «КТК».

Так, ориентировочно, из-за проведения экспертизы без горячей воды с 19:00 30 августа и до 1 сентября 20:00 останутся жители следующих домов:

ул. Советская, 56, 60, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 73, 75, 76, 77, 81, 87, 93, 101;

ул. Индустриальная, 1, 2, 3, 5, 7;

ул. Молодой Гвардии, 6;

ул. Тренера Пушкарева, 1, 3, 6, 8, 10, 12;

ул. Красноармейская, 1, 2;

ул. Орджоникидзе, 18;

ст. Поздино, 24.

Из-за отключения электроэнергии с 17:00 30 августа до 17:00 2 сентября горячей воды не будет в домах:

ул. Опарина, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 21, 24, 26, 28;

ул. МОПРа, 2, 2а, 4а, 4б, 4в;

ул. Молодой Гвардии, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14.

ИСТОЧНИК KP.RU