2019-08-29T14:55:49+03:00
Общество

В Кирове проверили готовность школ к новому учебному году

Ко многим учебным заведениям у главы города и депутатов возникли нарекания
Мария ПЕТРОВА
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Подъездные пути ко многим школам небезопасны для детей. Фото: duma.mo-kirov.ruПодъездные пути ко многим школам небезопасны для детей. Фото: duma.mo-kirov.ru
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В преддверии первого сентября в Кирове проверили готовность школ к новому учебному году. Во время поездки глава города Елена Ковалева и депутаты гордумы обнаружили, что подъездные пути к некоторым учебным заведениям небезопасны для школьников.

Так, у школы № 22 на улице Горбуновой после ремонта так и не убрали щебень. Кроме того, асфальт на проезжей части оказался не восстановлен. Нарекания возникли и к школе № 2 на улице Мира. Чтобы добраться на учебу, маленьким кировчанам приходится проходить мимо контейнерной площадки, заваленной мусором, и зарослей крапивы и репейника. На территории школы № 42 и вовсе обнаружили открытый люк.

Однако сложнее всего дела пока обстоят со школой № 20 на улице Милицейской. Сейчас вход на территорию учебного заведения расположен на улице Володарского. Там практически отсутствуют тротуары, и детям приходится идти на уроки прямо по проезжей части.

Большинство нарушений руководители школ пообещали устранить ко 2 сентября. Кроме того, в связи с тем, что общественные территории для благоустройства выбираются жителями с помощью голосования, Елена Ковалева предложила через два года ввести в его положение дополнительные критерии отбора, которые коснулись бы ремонта подъездных путей к школам.

Также депутаты пытаются решить эту проблему и своими силами. К примеру, Сергей Халевин на средства, выделенные на исполнение наказов избирателей, обустроил тротуар рядом со школой № 18 со стороны улицы Макаренко. Теперь дети по дороге в это учебное заведение чувствуют себя в безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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