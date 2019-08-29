2019-08-29T10:59:13+03:00
Общество

Мог уехать в Слободской: в Кировской области разыскивают 13-летнего мальчика

В последний раз Никиту Дудина видели в Кирове
Анна КРЮКОВА
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Фото: vk.com/lizaalert_kirovФото: vk.com/lizaalert_kirov
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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили о новом пропавшем. Со среды, 28 августа не известно местонахождении 13-летнего Никиты Дудина. В этот день его в последний раз видели в Кирове около 14.00.

Приметы подростка: рост 155 см, худощавое телосложение, светлые волосы, по бокам короткие, спереди длинные, падают челкой. Предположительно мальчик был одет в черно-белую ветровку и темно-синие джинсы. Также уточняется, что школьник мог уехать в Слободской.

Если вы знаете, где находится подросток, просьба сообщить об этом по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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