Алиса Гребенщикова о картине «Последнее испытание»: «Этот фильм нужно смотреть с открытым сердцем»

СЕГОДНЯ 18:37 2019-08-28T18:42:20+03:00

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Во вторник, 27 августа, жители города после долгого рабочего дня отправились в кинотеатр «Колизей». Именно там прошел предпремьерный показ фильма «Последнее испытание». Представила картину в Кирове Алиса Гребенщикова. Во время своего приветственного слова актриса предупредила зрителей, что им предстоит увидеть тяжелый фильм. Однако, Алиса Гребенщикова попросила кировчан не бояться полностью погрузиться в картину.

- Я провожу День Российского кино в Кирове на предпремьерном показе фильма, который мне очень дорог, - обратилась исполнительница одной из ролей к пришедшим. - И вот, что важное, я должна вам сказать. Очень часто, люди приходят в кино для того, чтобы просто отвлечься от своих мыслей. Они приносят с собой какие-то легкие напитки, «скроллят» ленту в телефоне, общаются с друзьями, и заодно еще, так как вокруг громко, втягиваются в фильм. Мне бы хотелось, чтобы вы посмотрели «Последнее испытание» по-другому. Не ждите ничего легкого, потому что фильм серьезный, и он требует определенного душевного порыва от зрителей. И я бы попросила смотреть этот фильм с открытым сердцем. Чем больше вы будете готовы воспринимать происходящее, тем более сильное впечатление он на вас произведет. И тем больше вы унесете с собой.

Фото: Антон МАМАЕВ

И действительно, этот фильм невозможно смотреть с закрытым сердцем. С самых первых минут зрители начали сопереживать бойкой толпе одноклассников, которые наконец-то решили выбраться в театр, опаздывающей и спешащей семье, директору школы, которая так и не дождалась своего мужа, молодой и отчаянно влюбленной паре, хрупкой и юной девушке, изображающей «смерть», актерам, сетующим на свою жизнь… И, конечно, учительнице Алле Николаевне, которую так гениально сыграла актриса Ирина Купченко. Сначала мы видим ее скромной, задумчивой, может быть даже немного нерешительной. Но когда в зрительный зал врываются террористы, та самая учительница демонстрирует удивительную силу, уверенность и чувство собственного достоинства. Она не бросает своих учеников, когда преступники разрешают ей уйти. Напротив, Алле Николаевне даже удается заставить одного из террористов задуматься - а не манипулируют ли им?

В самые страшные минуты фильма, кто-то из зрителей начал плакать, вздрагивать, отворачиваться от экрана, и, конечно же, ждать и надеяться, что все эти люди смогут пережить свое «последнее испытание»…

После завершения картины в зале кинотеатра раздались дружные аплодисменты. Зрители не спешили расходиться, кто-то хотел поделиться своим мнением, кто-то задать вопрос, но большинство присутствующих оказались настолько ошеломлены увиденным, что с трудом формулировали свои эмоции. А, значит, можно с уверенностью сказать, что кировчане посмотрели «Последнее испытание» с открытым сердцем.

ИСТОЧНИК KP.RU