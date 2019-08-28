Сбежали в Киров: завершились поиски без вести пропавших подростков

СЕГОДНЯ 16:55 2019-08-28T16:55:51+03:00

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В субботу, 24 августа, появилась информация о том, что в Кировской области без вести пропали два 14-летних подростка. Ребята вечером вышли из школы-интернета в городе Сосновка Вятскополянского района и пропали. К поискам молодых людей подключились сотрудники полиции, активисты поисково-спасательных отрядов «Лиза Алерт» и «Первый».

- Подростков удалось найти во вторник, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Кировской области. - Они находились в Кирове.

Школьников опросили. Как выяснилось, в отношении подростков противоправных действий никто не совершал. В ближайшее время их доставят обратно в школу-интернат.

ИСТОЧНИК KP.RU