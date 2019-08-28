Сбежали в Киров: завершились поиски без вести пропавших подростков
Ребята покинули школу-интернат и пропали
Ребята сбежали из Сосновки в Киров. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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В субботу, 24 августа, появилась информация о том, что в Кировской области без вести пропали два 14-летних подростка. Ребята вечером вышли из школы-интернета в городе Сосновка Вятскополянского района и пропали. К поискам молодых людей подключились сотрудники полиции, активисты поисково-спасательных отрядов «Лиза Алерт» и «Первый».
- Подростков удалось найти во вторник, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Кировской области. - Они находились в Кирове.
Школьников опросили. Как выяснилось, в отношении подростков противоправных действий никто не совершал. В ближайшее время их доставят обратно в школу-интернат.
ИСТОЧНИК KP.RU