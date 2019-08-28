162 осужденных кировчанина привлекались к принудительным работам в 2019 году

СЕГОДНЯ 14:37 2019-08-28T14:48:17+03:00

Осужденных привлекают к работам, не требующим профессиональной квалификации. За свой труд они получают зарплаты. Фото: УФСИН России по Кировской области

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Изготовление мебели, производство сока и консервов, а также сельхозработы применяются в одной из кировских колоний в качестве наказания. Принудительные работы были включены в Уголовный кодекс еще восемь лет назад, но активно привлекать к ним стали только два года назад.

- В Кировской области таким местом стал участок, функционирующий в режиме исправительного центра (УФИЦ), расположенный на территории колонии-поселения № 21 в Кирово-Чепецке, он рассчитан на содержание 70 осужденных, - рассказали в УФСИН России по Кировской области. - За первое полугодие 2019 года 162 осужденных привлекались к принудительным работам, тогда как в 2017 году их было всего 13.

Как пояснили в ведомстве, суд применяет подобное наказание вместо лишения свободы за преступления небольшой и средней тяжести, либо за тяжкое преступление, совершенное впервые. В отличие от исправработ приговоренные к принудительным работам осужденные обязаны проживать на территории исправцентров. В качестве искупления своей вины перед обществом они должны заниматься трудом.

Осужденных привлекают к работам различные предприятия, в том числе и представители малого и среднего бизнеса. Для таких организаций даже предоставляют льготные кредиты.

ИСТОЧНИК KP.RU