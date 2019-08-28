В Кирове благоустроили территории домов вблизи путепровода

СЕГОДНЯ 10:46 2019-08-28T10:46:21+03:00

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Строительство путепровода, который соединит центральную часть города с Чистыми прудами, завершено. Его запуск планируется на 31 августа. Но одним объектом работы не ограничились. Важно было создать комфортные условия для кировчан, проживающий вблизи магистрали. Речь идет о домах № 40а, 42а, 46 на улице Ивана Попова и № 97, 99 по улице Комсомольской.

Глава города Кирова Елена Ковалева регулярно проводила встречи с жильцами. От граждан поступали жалобы на разрушенные во время строительства дороги и тротуары. Глава города поручила благоустроить временные пешеходные зоны для кировчан. Но на этом благоустройство не закончилось. На придомовых территориях провели основательную работу: озеленили, асфальтировали проезд и организовали парковку.

27 августа Елена Ковалева вместе с депутатами убедилась в качестве проведенных работ. Она не могла не отметить, что парковочных мест стало больше, чем планировалось. Этого удалось добиться благодаря использованию асфальтогранулята.

Отметим, что рядом с путепроводом расположены социальные объекты: школа и больница. Как отметила глава Кирова, чтобы защитить горожан от шума и пыли было принято решение об установке возле зданий защитных экранов.

ИСТОЧНИК KP.RU