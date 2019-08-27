1,5 миллиарда рублей из федерального бюджета выделили на соцподдержку кировчан
За полгода в областную казну поступило порядка 1,533 миллиарда рублей. Эти деньги были выделены специально для реализации социальных программ в регионе.
- Была предоставлена денежная выплата порядка 11 тысячам донорам, 7,5 тысяч граждан получили пособие по уходу и рождению ребенка, денежные выплаты по уходу за третьим ребенком и последующими детьми получили более 8 тысяч граждан, - отметили в правительстве Кировской области. - Оплачена часть стоимости жилищно-коммунальных услуг более 139 тысячам человек, кроме того 128 детей-сирот получили жилье.
Область получила господдержку благодаря участию в различных программах. Так, помимо, социальной сферы, поддержка была оказана сельхозпредприятиям, образовательным и медицинским учреждениям.
ИСТОЧНИК KP.RU