2019-08-27T11:26:12+03:00
Экономика

1,5 миллиарда рублей из федерального бюджета выделили на соцподдержку кировчан

Деньги потратили на пособия для детей, выплаты донорам, оплату коммуналки и помощь сиротам
Евгений ДЕМИХОВ
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Одно из важных направлений в социальной сфере - поддержка детей и семейОдно из важных направлений в социальной сфере - поддержка детей и семейФото: Олег УКЛАДОВ
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За полгода в областную казну поступило порядка 1,533 миллиарда рублей. Эти деньги были выделены специально для реализации социальных программ в регионе.

- Была предоставлена денежная выплата порядка 11 тысячам донорам, 7,5 тысяч граждан получили пособие по уходу и рождению ребенка, денежные выплаты по уходу за третьим ребенком и последующими детьми получили более 8 тысяч граждан, - отметили в правительстве Кировской области. - Оплачена часть стоимости жилищно-коммунальных услуг более 139 тысячам человек, кроме того 128 детей-сирот получили жилье.

Область получила господдержку благодаря участию в различных программах. Так, помимо, социальной сферы, поддержка была оказана сельхозпредприятиям, образовательным и медицинским учреждениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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