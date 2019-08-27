Кировчан предупреждают о заморозках до -2 градусов

СЕГОДНЯ 09:58 2019-08-27T09:58:08+03:00

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Жителей Кирова предупреждают, что в ближайшее время погода изменится. Это связано с тем, что территория области будет находиться под влиянием атлантического циклона. Об этом сообщили в Кировском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, 27 августа в большинстве районов пройдут дожди. Юго-западный ветер сменится на северозападный. Днем температура воздуха днем составит +12...+17 градусов. Ночью ожидается +8...+13.

В среду, 28 августа, область окажется в тылу циклона. Осадков станет меньше, но усилится ветер. Местами его порывы будут достигать 17 м/с. Днем ожидается +10...+15 градусов. Ночью температура воздуха составит +5...+10.

В четверг, 29 августа, днем воздух прогреется до +9...+14 градусов. Ночью похолодает до +2...+7. Местами по области не исключены заморозки до 0…-2.

ИСТОЧНИК KP.RU