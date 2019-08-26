2019-08-26T17:58:44+03:00
Происшествия

Заболоченные леса и темнота: сотрудники МЧС спасли заблудившихся пенсионерок

Женщины ушли за грибами рано утром
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
Пропавших удалось найти. Фото: 43.mchs.gov.ruПропавших удалось найти. Фото: 43.mchs.gov.ru
Изменить размер текста:

В воскресенье вечером, 25 августа, сотрудникам МЧС сообщили, что в лесу под Кирово-Чепецком заблудились три пенсионерки. Женщины ушли за грибами рано утром, в течение дня дошли озера Бузрино и заблудились. К счастью, с жительницами сохранялась сотовая связь.

- На поиски пропавших выехали полицейские, спасатели и добровольцы, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Кировской области. - Было сформировано пять групп, которые прочесывали лес пешком и экипаж на квадроцикле.

Поиски осложнились быстро наступившей темнотой. Однако одной из групп удалось найти потерявшихся. Женщин доставили на квадрацикле в Каринторф, а затем на автомобиле в Кирово-Чепецк.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пьяный кировчанин за рулем «девяносто девятой» вынудил полицейских использовать оружие
В «Вятской школе олимпийского резерва» нашли финансовые нарушения почти на 8 млн рублей
Кировэнерго стал соорганизатором Фестиваля #ВместеЯрче в детском оздоровительном лагере «Орленок»
ДТП на привокзальной площади в Кирове могло произойти из-за резкого ухудшения самочувствия водителя автобуса
Предполагаемого виновника неприятных запахов оштрафовали на 171 тысячу рублей за уклонение от проверок
У железнодорожного вокзала автобус с пассажирами на скорости въехал в парковку
Энергетики Яранских электрических сетей Кировэнерго заменили 567 изоляторов на ВЛ 110 кВ «Опытное Поле – Яранск»
В Кирове участникам ОПГ дали семь лет «строгача» за сбыт наркотиков
В Кирове закрыли пожароопасную квест-комнату
Погода в Кирове на 26-30 августа: будет пасмурно, холодно и дождливо
«Ростелеком» приглашает в «Неизведанное Поволжье»
В Кирове десятки домов останутся без электричества