Заболоченные леса и темнота: сотрудники МЧС спасли заблудившихся пенсионерок

СЕГОДНЯ 17:58 2019-08-26T17:58:44+03:00

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В воскресенье вечером, 25 августа, сотрудникам МЧС сообщили, что в лесу под Кирово-Чепецком заблудились три пенсионерки. Женщины ушли за грибами рано утром, в течение дня дошли озера Бузрино и заблудились. К счастью, с жительницами сохранялась сотовая связь.

- На поиски пропавших выехали полицейские, спасатели и добровольцы, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Кировской области. - Было сформировано пять групп, которые прочесывали лес пешком и экипаж на квадроцикле.

Поиски осложнились быстро наступившей темнотой. Однако одной из групп удалось найти потерявшихся. Женщин доставили на квадрацикле в Каринторф, а затем на автомобиле в Кирово-Чепецк.

ИСТОЧНИК KP.RU