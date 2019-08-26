2019-08-26T10:50:19+03:00
Происшествия

В Кирове ОПГ дали семь лет «строгача» за сбыт наркотиков

Преступная группа состояла из двух местных жителей
Евгений ДЕМИХОВ
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Участников ОПГ задержали с поличнымУчастников ОПГ задержали с поличнымФото: Олег РУКАВИЦЫН
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«Предприниматели» действовали по стандартной схеме - делали закладки. На чем их и поймали.

- В декабре 2018 года осуждённые сбывали в городе Кирове через тайники-закладки наркотические средства, - сообщают в прокуратуре Кировской области. - После совершения очередной «закладки» осужденные были задержаны сотрудниками полиции.

При себе у кировчан было порядка 20 граммов наркосодержащего вещества. В результате 33- и 45-летнего мужчин отправили под суд за покушение на сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору в значительном и крупном размерах. Оба проведут ближайшие семь лет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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