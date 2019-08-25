В Кировской области в 2019 году дополнительно отремонтируют еще четыре дороги

СЕГОДНЯ 18:54 2019-08-25T18:54:58+03:00

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При выполнении работ в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» удалось сэкономить. Теперь на оставшиеся средства, а именно на 34,3 миллиона рублей, в 2019 году отремонтируют еще четыре участка.

- В Кирово-Чепецке дополнительно отремонтируют улицу Горького и проезд автодороги от улицы Первомайская до улицы Ленина, - отметили в пресс-службе регионального правительства. - Работы должны быть выполнены до середины октября этого года.

В Кирове средства планируют направить на ремонт улицы Спасской. Также объявлены торги на определение подрядчика для ремонта дополнительного участка автодороги Киров - Стрижи - Оричи протяженностью 440 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU