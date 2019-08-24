В Кировской области пропали два подростка

24 Авг. 21:10 2019-08-24T21:10:27+03:00

Местонахождение Даниила и Андрея неизвестно с 23 августа

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В Кировской области начались поиски 14-летних Даниила Никитина и Андрея Полупуднова. Ребята пропали в пятницу, 23 августа. С тех пор неизвестно, где находятся подростки.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в Кирове сообщают приметы подростков.

Рост Даниила 150 сантиметров, худощавого телосложения, черные волосы, короткая стрижка, карие глаза. Был одет в черную футболку, черные джинсы и черные кроссовки.

Рост Андрея 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы светло-русые, короткая стрижка, голубые глаза. Подросток был одет в серую олимпийку с капюшоном, темно-синие шорты и темно-серые кроссовки.

Любую информацию о пропавших можно сообщить по номерам: 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU