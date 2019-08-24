В Кировской области пропали два подростка
В Кировской области начались поиски 14-летних Даниила Никитина и Андрея Полупуднова. Ребята пропали в пятницу, 23 августа. С тех пор неизвестно, где находятся подростки.
Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в Кирове сообщают приметы подростков.
Рост Даниила 150 сантиметров, худощавого телосложения, черные волосы, короткая стрижка, карие глаза. Был одет в черную футболку, черные джинсы и черные кроссовки.
Рост Андрея 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы светло-русые, короткая стрижка, голубые глаза. Подросток был одет в серую олимпийку с капюшоном, темно-синие шорты и темно-серые кроссовки.
Любую информацию о пропавших можно сообщить по номерам: 8(800)700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU