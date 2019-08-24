В Кирове на пять часов перекроют несколько улиц
Жителей города предупреждают о том, что в пятницу, 30 августа, в Кирове будут перекрыты улицы. Движение будет ограничено с 09.30 до 14.30. Постановление появилось на официальном сайте местной администрации.
Такие меры связаны с тем, что православный Приход церкви в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» проведет крестный ход. Мероприятие будет организовано в честь преподобного Стефана Филейского.
Маршрут, по которому проследует крестный ход:
- ул. Луганская, 5а
- площадь ХХ партсъезда
- ул. Жуковского
- развязка к деревне Большая Гора
- часовня Стефана Филейского на Филейском кладбище
- выход через Филейское кладбище к деревне Хабаровы
- трасса к мосту через Вятку в районе завода «Росплазма» (ул. Дзержинского)
- ул. Луганская, 5а.
ИСТОЧНИК KP.RU