В Кирове на пять часов перекроют несколько улиц

СЕГОДНЯ 20:24 2019-08-24T20:24:43+03:00

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Жителей города предупреждают о том, что в пятницу, 30 августа, в Кирове будут перекрыты улицы. Движение будет ограничено с 09.30 до 14.30. Постановление появилось на официальном сайте местной администрации.

Такие меры связаны с тем, что православный Приход церкви в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» проведет крестный ход. Мероприятие будет организовано в честь преподобного Стефана Филейского.

Маршрут, по которому проследует крестный ход:

- ул. Луганская, 5а

- площадь ХХ партсъезда

- ул. Жуковского

- развязка к деревне Большая Гора

- часовня Стефана Филейского на Филейском кладбище

- выход через Филейское кладбище к деревне Хабаровы

- трасса к мосту через Вятку в районе завода «Росплазма» (ул. Дзержинского)

- ул. Луганская, 5а.

ИСТОЧНИК KP.RU